Agüero troca o Manchester City pelo Barcelona

Kun Agüero é o novo reforço do Barcelona. O avançado argentino, de 32 anos, terminou contrato com o Manchester City e assinará um contrato de duas temporadas com o clube catalão, até ao final da época 2022/23.

O Barcelona confirmou nesta segunda-feira a contratação do jogador (que terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros) e será o quarto clube da carreira de Agüero, depois de passagens por Independiente, Atlético de Madrid e, nas últimas dez temporadas, Manchester City.

O internacional argentino tem sido afectado por múltiplos problemas físicos, motivo que terá levado o clube inglês a não avançar para a renovação de contrato. Em 2020/21, Agüero teve a temporada com menos jogos feitos (20) e menos golos marcados (seis).

Esta notícia não é mais do que a confirmação de um cenário já tido como certo na esfera pública, já que Pep Guardiola, treinador do Man. City, tinha avançado, há dias, que Agüero se juntaria, no Barcelona, “ao melhor jogador de todos os tempos” [Lionel Messi].