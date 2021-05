Segunda, na TV: na estrada com Varda e JR, no Oeste com Tarantino e em campo com os Sub-21

CINEMA

Midway

TVCine Top, 19h15

Seis meses depois dos ataques a Pearl Harbor, acontecia na ilha Midway, no Pacífico, o mais importante confronto naval da II Guerra Mundial, entre japoneses e norte-americanos. É sobre esse episódio que incide este drama histórico, realizado por Roland Emmerich. Luke Evans, Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Darren Criss, Mandy Moore, Nick Jonas, Dennis Quaid e Aaron Eckhart fazem parte do elenco.

Apollo 13

Cinemundo, 21h10

Ron Howard realiza este filme, duplamente oscarizado (melhor montagem e som), sobre a missão espacial da Apollo 13, que ficou celebrizada pela frase “Houston, temos um problema…”. Face a problemas técnicos da nave, três astronautas tentam sobreviver a mais de 300 mil quilómetros de casa, enquanto, em Terra, uma heróica equipa luta contra o tempo e todas as adversidades para encontrar uma estratégia que permita trazê-los de volta em segurança. Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise e Ed Harris ocupam os papéis principais.

Os Oito Odiados

Fox Movies, 23h45

Wyoming (EUA), alguns anos após a Guerra Civil Americana. Oito estranhos encontram-se abrigados numa estalagem nas montanhas devido a uma terrível tempestade de neve. Aos poucos, começam a descobrir os segredos uns dos outros, levando a um confronto inevitável. Quentin Tarantino assina este western sangrento, com interpretações entregues a Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Channing Tatum, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsene e Bruce Dern.

Jogos de Poder

AXN Movies, 00h55

Tom Hanks, Julia Roberts e Philip Seymour Hoffman (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário por este papel) protagonizam a extravagante aventura de um congressista democrata que gostava de viver bem, uma VIP de Houston que adorava boas causas e um agente da CIA que gostava de uma boa luta – o trio ideal para conspirar uma das maiores operações secretas da Guerra Fria. A realização é de Mike Nichols. O argumento, escrito por Aaron Sorkin, baseia-se no livro homónimo de George Crile.

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21

RTP1, 19h52

Directo. A selecção portuguesa de Sub-21 defronta a Itália em Ljubljana (Eslovénia), num jogo a contar para os quartos-de-final do Euro 2021, com o francês François Letexier a arbitrar a partida. Na fase de grupos, no final de Março, a equipa de Rui Jorge fez um pleno de vitórias sobre a Croácia (1-0), a Inglaterra (2-0) e a Suíça (3-0). Já a brigada italiana ficou em segundo lugar no seu grupo.

DOCUMENTÁRIOS

Começar de Novo

RTP1, 23h11

Estreia. Fugiram da guerra, da tortura, da fome, do medo, da morte. Vieram de países como a Síria, a Bósnia-Herzegovina, o Iraque ou o Bangladesh. Tinham trabalhos, famílias e sonhos como toda a gente. Em comum, têm as histórias de quem deixou toda uma vida para trás, para começar uma nova noutro lugar. É da partilha dessas histórias, contadas na primeira pessoa por migrantes e refugiados, que se faz esta série documental.

Olhares Lugares

RTP2, 00h36

Ligados pela paixão pelas imagens, a cineasta Agnès Varda, de 89 anos, e o fotógrafo e street artist JR, de 34, lançaram-se a um projecto a quatro mãos. Fizeram-se à estrada, percorrendo os caminhos secundários de França, onde se foram deparando com uma enorme diversidade de rostos. Estes foram posteriormente convertidos em grandes painéis nas paredes de fábricas, muros ou casas. No percurso, uma amizade terna e quase mágica cresceu entre os dois. Da jornada nasceu este divertido documentário que arrecadou o prémio L’Oeil d’Or no Festival de Cinema de Cannes e foi nomeado para o Óscar. O filme é acompanhado pela música do cantor, compositor e guitarrista francês Matthieu Chedid.

MÚSICA

Rua das Pretas no Coliseu

RTP1, 00h25

O fadista Pedro Moutinho é o convidado do último episódio da série musical que tem Pierre Aderne como “maestro”, o palco do Coliseu dos Recreios como cenário e, no coração, a partilha de canções e histórias a vários ritmos e sotaques.