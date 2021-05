Uma nova série de Stephen King com Julianne Moore e Clive Owen? Existe.

Vivemos meses paradoxais — por um lado, continua a haver muita nova televisão para ver; por outro, não há assim tantas estreias que ribombem nos olhos e ouvidos. Acrescente-se outro lado ao triângulo das Bermudas que é o actual mar da ficção streaming, aquele que explica que haja uma série com Julianne Moore, Clive Owen e Jennifer Jason Leigh prestes a estrear-se e que isso não seja de conhecimento tão geral quanto seria há um par de anos, sobretudo quando se trata de (mais) uma série baseada num livro de Stephen King. Já não é novidade ver uma estrela de cinema no formato televisivo, sobretudo se o seu rosto surgir no carrossel infinito das plataformas de streaming — embora, neste caso, esse catálogo seja até bastante curto porque Lisey's Story é uma série Apple TV+.