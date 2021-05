Festival Super Bock Super Rock adiado para 2022

As restrições à circulação entre países estão a levar artistas e bandas a suspender as suas digressões, com consequências óbvias nos festivais de música que costumam marcar o calendário de Verão um pouco por toda a parte. Desta vez é o português Super Bock Super Rock a ser forçado a novo adiamento, empurrando a próxima edição para 2022.

“Tudo fizemos para que fosse possível reencontrarmo-nos no Meco para celebrarmos três dias de música autêntica mas, infelizmente, ainda não poderá ser este ano”, lê-se no comunicado que a promotora do festival, a Música no Coração, fez chegar às redacções.

O festival, que estava previsto para os dias 15, 16 e 17 de Julho deste ano, no Meco, Sesimbra, foi agora adiado para 2022 (14, 15 e 16 de Julho). O cartaz, esse, não está ainda fechado, mas deverá ser dado a conhecer nos próximos dias.

Quem já tinha bilhetes para as edições adiadas de 2020 e 2021, e desejar fazê-lo, poderá mantê-los, sem que seja necessário trocá-los por novos. Quem preferir ser reembolsado, deverá pedir o seu dinheiro de volta nos 14 dias úteis seguintes à data prevista de 2021, de acordo com o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 26-A/2021, de 5 de Abril de 2021.