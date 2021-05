Na Quinta do Seixo as vinhas estão a ajudar a combater o uso de pesticidas

Debruçada sobre um dos pés de vinha da Quinta do Seixo, cabeça protegida por um chapéu contra o sol forte da tarde, Sofia Correia vai escrevendo a informação que lhe é dada por cada folha e os ainda minúsculos cachos de uva à sua frente. Procura sinais de alguma das doenças que continuam a afectar a vinha, sobretudo o míldio e o oídio. E no conjunto de folhas que segura numa capa fina vai apontando dados que, daqui a uns meses, permitirão perceber se os pesticidas que têm sido utilizados no combate a estas doenças podem ser substituídos eficazmente por produtos mais benéficos para o ambiente. Não parece, mas estes socalcos a derramar-se sobre o rio Douro são uma espécie de laboratório de ensaio.