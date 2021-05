Liga dos Campeões: especialistas preocupados com “corrosão da autoridade do Estado”

ARS Norte garante que vai estar “muito vigilante aos diagnósticos precoces”. Mas mais do que aumento do número de infecções por covid-19, especialistas estão preocupados por ter acontecido o que “não podia ter acontecido”: “aglomerados”, “andar sem máscara”, “consumo de álcool nas vias públicas”. Faz passar uma mensagem errada.

A polémica em torno do que aconteceu no âmbito dos festejos da final da Liga dos Campeões prossegue. E o que está, sobretudo, a preocupar alguns especialistas no que se refere aos acontecimentos que tiveram lugar no Porto é que tal possa colocar em causa a adesão da população às regras sanitárias e, mesmo, potenciar a “corrosão da autoridade do Estado”, a “legitimidade” para impor medidas.