Zero mortes e 445 casos em Portugal. Maior aumento de internados dos últimos três meses

Portugal registou zero mortes pelo segundo dia consecutivo e 445 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Divulgados no boletim deste domingo da DGS, os dados correspondem à totalidade de sábado. No total, o país contabiliza 17.023 óbitos por covid-19 e 848.658 casos confirmados desde Março.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 42% dos novos casos reportados este domingo, tendo registado mais 185 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 160 casos (36%).

Há mais 27 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 271 pacientes hospitalizados com covid-19. Há mais de três meses, desde 20 de Fevereiro, data em que se contabilizaram mais 32 internamentos, que não se registava um aumento tão elevado de hospitalizações em 24 horas. Foram também admitidas mais cinco pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 54.

Recuperaram da doença mais 256 pessoas, contabilizando-se agora um total de 808.813 recuperados. Há ainda a registar mais 189 casos activos de infecção, num total de 22.822.

Portugal continua a aproximar-se da “zona amarela” da matriz de risco, cujos indicadores ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento. A matriz de risco foi actualizada nesta sexta-feira e dá conta de uma subida da incidência nacional para 59,6 casos por 100 mil habitantes (56 se contabilizarmos apenas o território continental). O índice de transmissibilidade do vírus – conhecido como R(t) – mantém-se nos 1,07. Esta matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

O Norte contabiliza um total acumulado de 340.298 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo a zona do país com maior número de infecções. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 320.972 casos; o Centro, com 119.837 casos (mais 31 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 30.179 casos (mais 14) e o Algarve, com 22.270 infectados (mais 17). O arquipélago dos Açores regista um total de 5397 casos de infecção (mais 28) e a Madeira contabiliza 9705 casos (mais 10).

Lisboa e Vale do Tejo regista 7212 mortes por covid-19 acumuladas desde Março e a região Norte 5354. O Centro contabiliza 3021 mortes causadas pela doença, o Alentejo 971 e o Algarve 363. Nos arquipélagos, os Açores mantêm-se com um total de 33 mortes por covid-19 e a Madeira contabiliza 69.

Quase 170 milhões de casos em todo o mundo

Em todo o mundo, há registo de 169,9 milhões de casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, identificados desde 2019. Morreram 3,5 milhões de pessoas com covid-19 e já foram administradas mais de mil milhões de doses de vacinas em todo o mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins (EUA).

Em Portugal, segundo dados actualizados até esta sexta-feira, já foram administradas 5.532.749 doses das vacinas contra a covid-19 e 17,33% dos portugueses já estão completamente vacinados contra a doença.