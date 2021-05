ARS Norte aconselha quem esteve nos festejos da Champions a reduzir os contactos nos próximos 14 dias

Delegada de Saúde Regional do Norte recomenda “quem frequentou algum dos locais definidos para este evento ou espaços similares, com alta probabilidade de contacto”, a manter-se atento a sintomas de covid-19 e a reduzir os contactos sociais nos próximos 14 dias.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte recomendou este domingo a quem participou ou frequentou espaços onde se realizaram os festejos da final da Liga dos Campeões, na noite deste sábado, no Porto, que esteja atento a eventuais sintomas de covid-19 e reduza os contactos sociais nos próximos 14 dias.

Em comunicado, a Delegada de Saúde Regional do Norte estabelece algumas recomendações “na sequência do evento UEFA Champions League, que decorreu no dia 29 de Maio na cidade do Porto, e considerando o elevado número de adeptos deste desporto, com aumento da probabilidade de contactos e incumprimento das medidas de prevenção para a covid-19 pelos mesmos”.

Neste sentido, aconselha “quem frequentou algum dos locais definidos para este evento ou espaços similares, com alta probabilidade de contacto” a “manter-se atento a sintomas de covid-19, nomeadamente febre, tosse (de novo, agravada ou associada a dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo), dificuldade respiratória ou perda total ou parcial do olfacto ou do paladar, de início súbito” durante os próximos 14 dias. No caso de aparecimento destes sintomas, deve contactar o SNS 24 (808 24 24 24).

Estas pessoas devem também procurar reduzir os contactos sociais nos próximos 14 dias e cumprir, de modo “rigoroso”, as “medidas de prevenção da infecção, como o distanciamento físico, o uso de máscara, a ventilação dos espaços, a higiene das mãos e a etiqueta respiratória”.

As autoridades de saúde da região Norte garantem ainda que irão manter “o acompanhamento da situação epidemiológica, ajustando a intervenção em saúde pública, de acordo com a avaliação de risco”.

Ao PÚBLICO, a ARS Norte garantiu que irá estar atenta aos diagnósticos precoces de infecção pelo novo coronavírus. “Vamos estar muito vigilantes aos diagnósticos precoces e, em caso de necessidade, adequar as medidas preconizadas para este tipo de situações”, avançou fonte do gabinete de comunicação.