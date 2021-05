Os touros, os ursos que comem pinguins e o islamismo na RTP: o que propõem os militantes do Chega

Da longa lista de 80 moções que os delegados do Chega levaram ao congresso para serem apresentadas e votadas, apenas metade foi apresentada pelos seus autores o que causou alguma polémica. Com o atraso de duas horas no arranque dos trabalhos da manhã de sábado e com os atrasos que se foram acumulando ao longo do dia com as intervenções a ocuparem mais tempo do que o previsto, ao fim da tarde a mesa do congresso levou à votação uma proposta para que as restantes moções fossem apenas votadas sem discussão. Muitos temas ficaram, por isso, por subir ao palco, mas trazemos-lhe aqui alguns.

Há um grupo de perto de 60 militantes do Chega que defende a privatização da RTP, entendendo que a estação pública serve para uma tentativa de “islamização da sociedade” e para “instrumentação política”. Os argumentos são também financeiros, mas a moção que tem como primeira proponente Ana Rodrigues questiona os motivos pelos quais, na véspera do 13 de Maio, “data tão importante para os católicos portugueses”, a RTP2 transmitiu “em diferido um programa sobre o Ramadão em Lisboa”. O texto da moção “A ‘Nossa’ RTP” lamenta ainda que os eleitores do Chega sejam “constantemente insultados e conotados pejorativamente como fascistas e racistas” e que a RTP sirva para “instrumentalização de género”. A militante propõe a privatização de privatização da RTP para deixar de “onerar o contribuinte” e exige a “laicidade” do serviço público de televisão - “ou pelo menos que sirva a religião da maioria”.

Outra proposta, de Cândido Oliveira, sugere acabar com a disciplina de cidadania e “transformar a escola numa instituição de promoção da família”. Para este congressista, “a esquerda” impõe “às crianças conceitos sobre ideologia de género”.

Ainda no campo da cidadania, pela mão do Movimento Mulheres Chega do Algarve, veio a moção “Pelo Combate à Violência Doméstica”. Carlos Vila, que deu voz às mulheres do Chega, falou sobre a proposta que, entre outros pontos, defende o combate à mutilação genital feminina. Recorde-se que na convenção de Évora o dirigente algarvio Rui Roque (que entretanto deixou o partido) propôs a retirada dos ovários a mulheres que tivessem interrompido a gravidez no SNS.

Ainda o desfile de moções ia no início e já o presidente da mesa, Luís Graça, mostrava sinais de impaciência com a duração das intervenções, que ultrapassavam largamente os três minutos recomendados. “Se querem ficar até terça ou quarta-feira, eu tenho hotel marcado”, avisou.

Vacinas e touradas

António Ferreira começou com um inédito num congresso do Chega: uma espécie de elogio ao Bloco de Esquerda, quando lembrou que foi o partido que abriu a porta à legalização da acupunctura em Portugal, em 2003. O congressista, que propõe que “terapias não convencionais sejam introduzidas no Sistema Nacional de Saúde” explica a sua própria crítica do conceito de evidência científica: a ciência diz-nos que os ursos polares não comem pinguins porque uns habitam no Pólo Norte e outros no Pólo Sul. Mas se colocarmos os dois no mesmo sítio, é provável que tal aconteça, teoriza.

Também no sector da saúde, a delegada Carina Baeta, defende “a opção de escolha” dos pais, posicionando-se contra a vacinação obrigatória. “Tornar as vacinas infantis obrigatórias, como consta no actual programa nacional de vacinação, é retirar aos pais o direito de decidirem sobre a saúde dos filhos”, escreve na moção.

O “mundo rural” foi tema de várias moções, embora algumas tenham informação contraditória. Se Agostinho Carvalho, que defende a tauromaquia, argumenta que Portugal é uma democracia “onde as minorias são respeitadas” - e que ir às touradas “é uma questão de liberdade” - já Pedro Frazão procura dar solidez à proposta com números que atestem que a maioria dos portugueses “não é contra”. Tanto Agostinho Carvalho como Frazão, que é autor da moção “Tauromaquia, o presente e o futuro” e que levou, em momentos diferentes, as bandeiras de Portugal e de Israel para o púlpito, são da distrital de Santarém. Noutra moção sobre conservação da natureza, Frazão disse ainda que “a melhor maneira de proteger o ambiente é proteger os direitos da propriedade”.