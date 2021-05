Rui Moreira acusa Rio de “portofobia” por dizer que Champions foi “pior” que festa do Sporting

O líder do PSD diz que o Governo e a Câmara do Porto deviam “pedir desculpa aos portugueses” pelo que diz ser a “vergonha” que se passou na cidade, com os festejos da final da Liga dos Campeões, sem máscaras ou distanciamento físico e com desacatos. Rui Rio vai mais longe e diz que estas entidades “nada aprenderam com o que se passou em Lisboa. Hoje foi bem pior”. Ao PÚBLICO, o presidente da Câmara do Porto rejeita as críticas e acusa Rio de “alguma portofobia ou desconhecimento”.

“Sabemos que o doutor Rui Rio gostava mais das corridas de automóveis das vedetas em que participava. Gosta mais disso, menos de futebol. São gostos particulares”, ironiza o autarca do Porto, que lembra que as autoridades portuguesas só tiveram “12 dias” para preparar um evento que costuma demorar seis meses a montar.

Rui Moreira faz uma distinção clara entre os adeptos com bilhete para o Chelsea - Manchester City e os “turistas” que visitaram a cidade e aproveitaram para assistir ao jogo pela televisão de um café ou restaurante ou nas duas fanzones montadas na Avenida dos Aliados e na Alfândega.

“Aquilo que foi pedido à Câmara do Porto foi o acolhimento dos adeptos que chegaram para o jogo. Tenho a certeza que todos acharão que tudo correu com completa normalidade. Todas estas pessoas estavam testadas [à covid-19] e tiveram de mostrar um teste negativo à chegada do país e à entrada no estádio [do Dragão]”, afirma, sublinhando que não houve incidentes com estes adeptos.

Já sobre os adeptos sem bilhete para o jogo, muitos dos quais se concentraram em zonas como a Ribeira do Porto sem máscaras e distanciamento físico, o autarca lamenta alguns desacatos, mas diz que se trataram de situações isoladas, longe das cenas de “hooliganismo” registadas noutras provas desportivas.

ARS Norte garante que vai estar “muito vigilante aos diagnósticos precoces” Na sequência dos festejos da final da Liga dos Campeões, que juntou centenas de adeptos ingleses no Porto — muitos dos quais sem máscara nem distanciamento —, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte garantiu que irá estar atenta aos diagnósticos precoces de infecção pelo novo coronavírus. “Vamos estar muito vigilantes aos diagnósticos precoces e, em caso de necessidade, adequar as medidas preconizadas para este tipo de situações”, avançou ao PÚBLICO fonte do gabinete de comunicação da ARS Norte. Filipa Almeida Mendes

A noite resultou em duas detenções, confirmou o PÚBLICO junto do subintendente Marco Almeida, responsável pela operação de segurança da final. Os detidos agrediram um agente da PSP, que sofreu ferimentos, com a polícia a fazer uma carga policial na Ribeira para dispersar 30 adeptos do Manchester City. Este grupo tinha saído da fanzone reservada para os “Citizens”, na zona da Alfândega, cortando a circulação do trânsito e obrigando à intervenção das autoridades por volta das 22h15 de domingo.

Segundo Moreira, os ânimos também foram inflamados pela “mania” de obrigar restaurantes e bares a encerrar às 22h30, pouco antes do fim do jogo. “Perdeu-se uma oportunidade de ter essas pessoas sentadas e a consumir”, aponta.

As imagens de muitos adeptos sem máscara e distanciamento físico entre si provocaram indignação em vários sectores da sociedade portuguesa. Rui Moreira diz que seria “absolutamente impossível” garantir que todos os adeptos cumprissem as regras sanitárias.

O autarca diz que no Bairro Alto, em Lisboa, e no Algarve têm-se visto “coisas semelhantes com portugueses”. E lembra que no Reino Unido a taxa de vacinação é superior à de Portugal e que todos os ingleses no Porto tiveram de apresentar um teste à covid-19 negativo à chegada ao país.

O presidente da Câmara do Porto diz que o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o director nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, comunicaram-lhe que a autarquia cumpriu com tudo o que lhe competia do ponto de vista da organização.

O PÚBLICO fez perguntas aos ministérios da Administração Interna e da Educação, responsável pela pasta do Desporto, mas não obteve resposta.