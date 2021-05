PSD já não vai ao congresso do Chega: Ventura ultrapassou o limite da “decência e bom senso”

Primeiro, o PSD aceitou o convite do Chega para estar presente no encerramento do congresso esta tarde, em Coimbra, e até ia enviar três representantes, mas, com a subida de tom dos ataques de André Ventura ao partido e a Rui Rio, os sociais-democratas voltaram atrás. “Há limites que a decência e o bom senso não permitem que possam ser ultrapassados, quer na forma, quer no conteúdo das alocuções. Esses limites, tal como é seu timbre, foram, mais uma vez, ignorados pelo líder do Chega”, justifica a direcção nacional do PSD em comunicado divulgado este domingo, anunciando que já não se fará representar no evento.

O PSD conta que costuma aceitar todos os convites deste género que lhe são feitos pelos restantes partidos com assento parlamentar – da direita à esquerda – e ia enviar o deputado e membro da comissão política nacional António Maló de Abreu, assim como os elementos da comissão política distrital de Coimbra Paulo Leitão (também deputado na Assembleia da República) e Ana Maria Vaz. Mas reponderou “em face do conteúdo e da forma como o líder do Chega se referiu nas suas intervenções ao PSD”.

O órgão liderado por Rui Rio vinca que, embora haja “muitíssimas diferenças” entre os dois partidos e não seja de “estranhar” que isso seja evidenciado num congresso – como o próprio PSD o faz sobre os seus adversários políticos –, existem os tais “limites que a decência e o bom senso” não devem ultrapassar. “O presidente do Chega é livre de adoptar a forma, o conteúdo e a teatralização política que achar que melhor lhe convém. O PSD, pelo seu lado, é igualmente livre para escolher a resposta que entende como mais adequada às opções seguidas pelos seus adversários.”