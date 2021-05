Bancada agenda debate do projecto de lei para 9 de Junho e espera conseguir consenso parlamentar até ao fim da legislatura.

Ao ler os sinais de um quadro político mais favorável sobre a liberalização das chamadas drogas leves, o Bloco de Esquerda (BE) retoma o seu projecto de lei para legalizar o consumo de cannabis com fins recreativos como forma de acabar com o “monopólio de tráfico” e atacar um “problema de saúde pública”.