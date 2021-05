É feio fazer caixinha

Em Portugal é difícil dizer bem em público. Em particular não se diz outra coisa. É um clássico português aquela de se ser publicamente atacado e, ao cruzarmo-nos com o nosso atacante, ele pôr-nos o braço à volta e confidenciar-nos “espero que não tenha levado a mal aquele texto que escrevi. Aquilo era para me meter com o Gaspar, compreende, mas como o meu amigo tem mais fair play, até por ser meio-inglês, fiz de conta que era consigo, está a ver?”