Oposição ultima acordo de coligação que pode afastar Netanyahu do poder em Israel

Centrista Lapid conseguiu juntar apoio de vários partidos, da direita à esquerda do espectro político israelita, e aguarda resposta do nacionalista Bennett à oferta do cargo de primeiro-ministro rotativo.

O fim da governação de Benjamin Netanyahu em Israel pode estar muito próximo. A imprensa israelita noticia este domingo que Yair Lapid, líder do partido centrista Yesh Atid, está a ultimar os detalhes de um acordo multipartidário para um governo de coligação, que contaria com Naftali Bennett, do partido ultranacionalista Yamina, como primeiro-ministro, durante os dois primeiros anos.

Na sequência de quatro eleições legislativas inconclusivas em apenas dois anos, Lapid foi incumbido, no início do mês, pelo Presidente Reuven Rivlin, de procurar uma alternativa governativa. O prazo final para apresentar uma solução que tenha apoio no Knesset (Parlamento) termina à meia-noite da próxima terça-feira, pelo que se esperam novidades a qualquer momento.

Com o ainda primeiro-ministro, do Likud, a tentar pressionar o Yamina e o Nova Esperança a aceitarem uma solução alternativa de partilha de poder, a grande incógnita, neste momento, é perceber qual será a decisão de Bennett, um antigo aliado de Netanyahu caído em desgraça junto do líder do executivo israelita, que surge agora como a figura-chave na definição do próximo capítulo político no país.

Segundo o Times of Israel, o plano gizado por Lapid pretende juntar sob a mesma bandeira partidos com posições ideológicas e políticas muito distintas, nomeadamente o Yamina, o Nova Esperança e o Israel Casa Nossa, de direita; o Yesh Atid e o Azul e Branco, ao centro; e o Meretz e o Partido Trabalhista, de esquerda.

Nos termos do acordo em cima da mesa, escreve o Haaretz, Naftali Bennett exerceria o cargo de primeiro-ministro durante os primeiros dois anos de mandato, com Yair Lapid – que começaria com a pasta dos Negócios Estrangeiros – a assumir a chefia do Governo nessa altura. Benny Gantz, do Azul e Branco, que aceitou fazer parte da última solução governativa, com Netanyahu, manteria o posto de ministro da Defesa.

A confirmar-se esta solução, Benjamin Netanyahu pode despedir-se da liderança do Governo israelita ao fim de 13 anos, os últimos dos quais marcados por processos de corrupção movidos contra si, por uma grande viragem política à direita e pelo agravamento das tensões entre árabes e judeus, particularmente nos territórios ocupados da Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

Mas se o prazo para a formação de um governo chegar ao fim e não houver qualquer acordo entre os partidos, Israel terá de voltar às urnas ainda este ano.