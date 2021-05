Assembleia de Vila Franca dá três meses à Valorsul para marcar data de fecho de aterro

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, na noite de quinta-feira, uma moção que dá um prazo até 1 de Setembro para que a Valorsul comunique formalmente qual é a data de encerramento definitivo do Aterro do Mato da Cruz. Se assim não acontecer, o documento agora aprovado sustenta que a Câmara vila-franquense deverá colocar sinalização que “impeça de forma permanente” o acesso e a entrada de veículos pesados no aterro que serve as regiões de Lisboa e do Oeste.