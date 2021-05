Os jovens actores portugueses que navegam o streaming para conquistarem o mundo

Estão no início de carreira e participaram em séries originais para plataformas de streaming , da Netflix à portuguesa Opto. Carolina Amaral, Miguel Amorim, Rafael Morais e Matilde Reymão fazem parte da nova geração de actores que vive a globalização das produções de televisão e cinema. Por mais pequeno que seja o papel, o mundo inteiro está de olhos neles.

“Que séries sugerem?” A pergunta passou a ser habitual nos feeds das redes sociais. As sugestões surgem de imediato e os comentários deixam perceber o que se pode esperar de cada série ou filme. Algumas tornaram-se míticas: Breaking Bad, House of Cards, Stranger Things ou La Casa de Papel (Netflix), The Handmaid's Tale (Hulu/Nos Play). Por outro lado, clássicos como Os Sopranos, A Guerra dos Tronos ou Friends (HBO) ganharam nova vida. Se a pandemia manteve o público longe das salas de cinema, o streaming conquistou adeptos e mudou hábitos: devoram-se temporadas de seguida e o mundo fica em suspenso quando se anunciam novos episódios das mais badaladas. E nem é preciso ligar a televisão, basta ter acesso à Internet e o telemóvel, o tablet ou a consola de jogos transformam-se em ecrãs.