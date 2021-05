“Eu fui uma privilegiada pelos filhos que tive”

Escreve dois livros por ano, já vai no 35.º. Gosta de partilhar os seus prazeres, mas também os seus valores com quem a lê. Mas Helena Sacadura Cabral é mais do que uma autora. Ex-jornalista, é economista e empresária no activo. E é mãe dos irmãos Portas, Miguel e Paulo, com quem fala diariamente.