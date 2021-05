Matt Preston: “Há alguma amizade que não seja à volta da comida?”

“Valorizar as pequenas coisas” é a grande lição que o autor de gastronomia retira da pandemia. Acredita que a comida foi, muitas vezes, conforto nos dias difíceis, e que é, aliás, umas das “grandes forças unificadoras do mundo”.

Tornou-se conhecido por ser jurado do programa televisivo MasterChef Austrália, pelo sentido de humor perspicaz e as roupas extravagantes. Nem mesmo para uma conversa virtual — como, de resto, nos habituámos no último ano — deixa de vestir um fato excêntrico e de pôr um lenço ao pescoço. Trata-se de Matt Preston, que acaba de lançar um novo livro em Portugal, Mais — Mais Receitas com mais Vegetais para mais Alegria. Em entrevista ao PÚBLICO, falou sobre as lições da pandemia, amizade, família e os pequenos prazeres da vida, em que a comida ocupa o primeiro lugar do pódio.