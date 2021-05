A “calma antes da tempestade” pode estar a chegar ao fim nas falências

O inédito arsenal de medidas de apoio às empresas lançado pelo Estado durante a pandemia levou a que, no ano da maior contracção económica do último século, o número de falências empresariais tivesse sido, em 2020, o mais baixo dos últimos anos. O risco agora é o de que, à medida que as moratórias, as garantias de crédito e os apoios ao emprego forem sendo retirados, várias empresas que estão no limite da sobrevivência comecem a declarar falência. E os dados disponíveis para Portugal começam já a revelar uma ligeira subida do número de encerramentos de empresas, um sinal daquilo que poderá estar para vir no futuro.