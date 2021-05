Rio Ave desce à II Liga, Arouca sobe à primeira

Catorze anos depois, o Rio Ave está de regresso ao segundo escalão do futebol português. Neste domingo, em Vila do Conde, não só não foi capaz de inverter a eliminatória diante do Arouca, como averbou uma segunda derrota (0-2) frente ao terceiro classificado da II Liga, que, assim, garante o acesso à divisão de elite.

Nem a troca de treinador a meio da época, nem a chicotada psicológica a meio deste play-off resultou para o Rio Ave. No encontro da primeira mão, em Arouca, a derrota por 3-0 deixou os vila-condenses numa posição muito delicada na luta pela permanência na Liga. E o afastamento de Miguel Cardoso, a dias da disputa da segunda mão, também não trouxe melhorias.

Com Augusto Gama (um homem da casa, habituado a vestir a pele de adjunto ou técnico interino) no banco, o Rio Ave tinha uma missão espinhosa para anular três golos de desvantagem. E pior se tornou quando Arsénio, aos 32’, inaugurou o marcador para o Arouca.

No segundo tempo, apesar da maior posse de bola e dos riscos que o Rio Ave correu à procura do golo, apostando muitas vezes num futebol mais directo, foi novamente o Arouca a marcar. Quaresma aproveita um corte da defensiva adversária, após um canto, rompeu pela área e cruzou com precisão para a emenda do central Velázquez (55').

O que era improvável tornou-se praticamente impossível e o Arouca confirmou mesmo a subida de escalão, com um resultado desnivelado no conjunto da eliminatória, regressando à I Liga quatro anos depois da última presença e juntando-se ao Estoril e ao Vizela, dois primeiros classificados da II Liga 2020-21.