Gastão Elias celebra oitavo título no Challenger Tour

Foi o final desejado para Gastão Elias e também para a Federação Portuguesa de Ténis, que organizou uma série de torneios internacionais para ajudar os tenistas lusos a somar o máximo de pontos possível para o ranking mundial a alto nível com muito menos despesas.

O tenista nascido há 30 anos na Lourinhã fechou o último de quatro challengers que disputou no Jamor com o triunfo que tanto ansiava, mas só depois de lutar durante duas horas e 49 minutos com o jovem dinamarquês Holger Rune, número um mundial de juniores.

“Quartos-de-final, meias-finais, final e agora campeão… Era o que eu desejava para esta semana e estou muito feliz por acabar assim esta série de torneios. Sinto-me bastante bem por sair com a vitória num jogo que senti que se estava a complicar muito. Podia ter sido mais simples se eu tivesse aproveitado os momentos iniciais dos sets, mas acabou por ter um desfecho tenso e complicado”, resumiu Elias, depois de vencer, por 5-7, 6-4 e 6-4.

Este foi o primeiro challenger conquistado por Elias desde 2017 e o oitavo na carreira, igualando o máximo nacional, partilhado por Rui Machado e Pedro Sousa. Com os 50 pontos destinados ao vencedor, Elias vai surgir na próxima semana no 253.º lugar do ranking, muito perto de garantir a presença nos qualifyings dos próximos torneios do Grand Slam.