Bernd Wiesberger reaparece “quando mais precisava”

Austríaco revalida título no Made in Himmerland na Dinamarca para oitavo título no European Tour

Bernd Wiesberger revalidou hoje o título conquistado em 2019 (em 2020 não se jogou devido à pandemia) no Made in Himmerland presented by Freja (€1,5m milhões de prize-money), na Dinamarca, naquela que foi a sua oitava vitória no European Tour. É inevitável que o austríaco de 35 anos entre nas contas do capitão da selecção europeia na Ryder Cup, Padraig Harrington.

O próximo embate com a equipa dos EUA, no evento mais mediático do golfe mundial, é de 24 a 26 de Setembro, no Whistling Straits Golf Club, em Sheboygan, no estado norte-americano do Wisconsin, e Wiesberger tem neste momento um estatuto importante: a par do actual n.º 1 mundial Dustin Johnson, é o jogador que mais vezes venceu no European Tour desde o início da época de 2019; quatro títulos para cada um. O austríaco venceu três vezes em 2019, a úlltima das quais no Italian Open de Outubro de 2019.

O português Pedro Figueiredo competiu no Made Himmerland, que decorreu desde quinta-feira no campo de Par 71 do Himmerland Golf & Spa Resort. Depois de ter passado o cut com distinção na sexta-feira, com uma segunda volta de 66 (-5) que o colocou nos 14.ºs, no sábado marcou 73 (+2) caindo para os 52.ºs, que foi a posição em que terminou depois de hoje marcar 69 (-2), para um total de 279 (-5). O que lhe valeu um prémio de 5.627 euros e 10,5 pontos para a Race to Dubai, proporcionando-lhe uma subida de quatro lugares na Race to Dubai, para 192.º.

Ricardo Melo Gouveia competiu no satélite do Challenge Tour e não teve um dia positivo este domingo no Irish Challenge (€220.000), no Portmarnock Links (Par 71), em Dublin, já que partiu para a jornada decisiva no grupo dos 8.ºs e, com um 74 (+3) a fechar, o seu mais alto resultado da semana (quando tinha vindo a baixar sucessivamente, com 72-71-68), concluiu nos 29.ºs. com 285 (+1).

O vencedor na Irlanda foi o holandês Daan Huizing (71-69-68-67) após bater no primeiro buraco do play-off o espanhol Eduard Rousaud (71-69-66-69). Tinham terminado os 72 buracos empatados com 275 (-9). O campo é difícil e as condições climatéricas estiveram difíceis, o que explica o facto de ninguém ter chegado ao duplo dígito abaixo do par. Melo Gouveia tinha subido para 20.º na Road to Mallorca após o terceiro lugar isolado no passado domingo na Suécia, agora desce uma posição para 21.º.

Quanto a Bernd Wiesberger, liderou do princípio ao fim e deixou a concorrência muito para trás ao fazer 8 birdies este domingo, para uma uma volta de 64 (-7). Partira com a vantagem mínima sobre o sueco Alexander Bjork e acaba com uma vantagem de 5 sobre o italiano Guido Migliozi (69-68-68-63), que terminou com uma grande exibição de -8 para ser segundo com 268 (-16). Wiesberger totalizou 263 (66-65-68-64), ou seja, -21.

“É inacreditável”, disse Wiesberger,que facturou um prémio de €229.480 e subou para 28.º na Race to Dubai. “Tive sete oportunidades [de defender um título], não tive sucesso nas seis primeiras [e teve agora]. Eu disse isso a semana toda, gosto muito deste lugar. Jogar aqui é bom para a minha confiança, especialmente depois de algumas semanas mais difíceis, por isso é um lugar especial para mim. Mostra o que há de melhor em mim. Retomo [às vitórias] quando mais precisava”, disse o austríaco, que ocupava a 65.º posição mundial e vai reentrar no top-50 do ranking.

Já a partir de quinta-feira segue-se, no European Tour, o Porsche European Open, no Green Eagle Golf Courses (€1,2 milhões), em Hamburgo, Alemanha, com o inglês Paul Casey, n.º 18 mundial, a defender o título, notavelmente, já que poderia competir no Memorial Tournament em Muirfield Village, no Ohio, prova do PGA Tour dotada com 9,3 milhões de dólares em prémios. Pedro Figueiredo e Ricardo Santos também estarão em competição.

Para Ricardo Melo Gouveia no Challenge Tour segue-se o D+D Real Czech Challenge, no Golf & Spa Kunetická Hora, em Drítec, na República Checa.

