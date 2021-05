Herbert ou AGF interrogam como pode a pandemia afectar a forma de escutar

Músicos e artistas de geografias diferentes, como o inglês Matthew Herbert, a alemã AGF, o sueco BJ Nielsen ou o australiano Lawrence English, foram desafiados pelo Teatro Aveirense para compor peças sonoras, do qual resultará um projecto artístico e edição discográfica, a ser lançado a 12 de Junho, que pretende interrogar como poderá a pandemia afectar a nossa forma de escutar, ou os impactos sobre modos de fruir e criar arte sonora.

O projecto New Chronologies of Sound pretende gerar um debate em torno destas questões, sendo lançado com a publicação de uma invulgar colecção de peças sonoras baseadas em gravações de campo, numa encomenda do Teatro Aveirense e da Câmara Municipal de Aveiro à associação Navalha e à sua editora VIC NIC, no âmbito do programa municipal Cultura em Tempos de (In)Certeza.

Com curadoria do director artístico da VIC // Aveiro Arts House, Hugo Branco, e lançamento em formato vinil, CD e digital, a colecção reúne alguns dos artistas e investigadores sonoros relevantes destas áreas a nível internacional e local, com destaque para o inglês Matthew Herbert, com vasta obra pelas electrónicas concretas desde a segunda metade dos anos 1990, o mesmo sucedendo com a cantora, compositora e artista alemã Antye Greie (AGF), ou com o compositor e artista australiano Lawrence English, ou ainda com o sueco BJ Nielsen, que opera muito sobre os sons da natureza na sua relação com os seres humanos.

A japonesa Kyota, o indiano Budhaditya Chattopadhyay e os portugueses Gustavo Costa ou Diana Combo, são outros dos participantes. O lançamento do projecto terá lugar no próximo dia 12 de Junho no GrETUA, em Aveiro, e contará com uma actuação colaborativa de BJ Nilsen, Jorge Barco, Diana Combo e Hugo Branco (22h), antecedida por uma mesa redonda com os mesmos intervenientes e moderação da investigadora Ana Flávia Miguel (21h). O evento arranca às 15h com um workshop orientado por Gustavo Costa, da Sonoscopia, em torno da utilização de gravações de campo em contexto artístico.

O projecto original ramificou-se ainda em outras direcções, tais como uma exposição que se realizará no Museu de Arte Moderna de Medellín, na Colômbia; um banco de sons gratuito, constituído por gravações usadas pelos artistas na composição das suas faixas; e uma selecção de ensaios teóricos intitulada A Collection of Whispers onde se reflecte, a partir de uma perspectiva sonora, sobre os impactos que a pandemia teve na percepção colectiva do tempo.