Depois do tempo “em reclusão” chegou a hora de ir à praia apanhar “vitamina”

Com a chegada do bom tempo e o cansaço depois dos confinamentos, as pessoas começam a rumar à praia. Ao final da manhã deste sábado, já há toalhas e guarda-sóis a pontuar as praias da Costa da Caparica, gente a dormitar, a ler, a conversar, a jogar à bola, gente de muitas idades, sozinhos e em grupos, mas, ainda assim, e com algum vento a estragar os planos, no areal ainda não estavam as enchentes de época alta.