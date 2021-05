Salvini anti-sistema ou Salvini europeísta. Qual deles vai falar ao Chega?

No domingo, o líder do maior partido da extrema-direita italiana vai discursar no Congresso do Chega. Quer ajudar Ventura, mas também reforçar o seu poder na Liga e na Europa. A dúvida é sobre qual das peles vai vestir em Coimbra.

O processo de internacionalização do Chega dá este domingo mais um passo. Quatro meses após Marine Le Pen ter viajado até Lisboa para estar ao lado de André Ventura no início da campanha para as presidenciais portuguesas, agora é a vez de Matteo Salvini discursar no congresso do Chega, em Coimbra.