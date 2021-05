Proposta para se passar a eleger as concelhias no Chega foi retirada

A proposta foi avançada pela congressista Ana Cristina Silva, que identificou brevemente o problema: as comissões políticas concelhias do Chega são nomeadas pelas distritais e isso viola “o princípio da democracia interna”. Por isso, propôs ao congresso, que está reunido em Coimbra, neste fim-de-semana, a introdução de eleições locais, para que os militantes passassem a votar directamente para as concelhias.

“Isto é de sobremaneira importante”, argumentou. “Nós não somos um partido fascista e, não sendo um partido fascista, temos que demonstrar que somos democratas”, apelou, a partir do púlpito. A proposta ia no sentido de alterar o ponto 2 do artigo 29 dos estatutos do partido, estabelecido no congresso de Évora, que determina que os órgãos das secções concelhias “serão nomeados pelas respectivas comissões políticas distritais”.

Ana Cristina Silva entende que o Chega tem de ser “mais democrático, mais transparente e mais inatacável que os outros partidos”, apelando a um crescimento “democraticamente exemplar”.

Mas o secretário-geral do partido, Tiago Sousa Dias, tem uma objecção. Explica que, apesar de haver “30 mil militantes espalhados pelo país”, os recursos do Chega são os “de um partido pequeno”. O que, do ponto de vista financeiro, “coloca dificuldades”. O mesmo é dizer que, criar “200 ou 300 concelhias” pelo país todo, “com os custos financeiros e de fiscalização” que isso implica, não é praticável.

Reconhecendo a “vontade de todos” de que um dia haja “condições para fazer eleições por todo o país” -“neste momento não temos” - , Tiago Sousa Dias propôs a Ana Cristina Silva que retirasse a moção, sugerindo uma solução de compromisso: a congressista deixava cair a moção com a condição de que o tal ponto 2 do artigo 29 seria retirada dos estatutos do Chega.

O argumento, explicou, era o de que, mantendo os estatutos como estão, só poderia haver eleições daqui a quatro anos. Se o ponto 2 do artigo 29 não existir, o conselho nacional pode agendar eleições para as concelhias mais cedo do que isso.

Ana Cristina Silva sobiu ao palco e conversou brevemente, mas longe dos microfones, com Tiago Sousa Dias. A espera leva o presidente da mesa do congresso, Luís Filipe Graça, a pedir desculpa, anunciando-se “muito a favor do diálogo”. Cinco minutos depois, há um aperto de mãos, e Luís Filipe Graça informa que a congressista aceitou retirar a moção, entre aplausos, apupos e um grito que se ouviu da multidão: “Está tudo comprado”.