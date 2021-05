Pedro Adão e Silva: “Fizemos uma mudança de regime como uma epopeia colectiva e popular”

O sociólogo e presidente da comissão executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril quer “conciliar a celebração da memória da resistência e da revolução com a capacidade de imaginar o futuro da democracia portuguesa”

O que significa para si ser o comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril?

Uma honra, uma responsabilidade e um enorme desafio. Foi também isso que me levou a aceitar o convite. Somos um país que celebra a sua transição de regime, com uma dimensão de festa popular e uma componente institucional. Não há muitos casos em que isso aconteça e é fundamental que sejamos capazes de continuar a fazê-lo – renovando o compromisso democrático, mas, também, reinventando a forma como olhamos para as celebrações e para o próprio legado da revolução e da democratização.