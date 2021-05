Ponto a ponto, linha a linha, Cecile faz nascer retratos de mulheres

São rostos parecidos, quase de irmãs gémeas, mas um sobressai e esconde metade do outro. Em comum têm o facto de terem sido desenhados, ponto a ponto, uma linha de cada vez, pelas mãos de Cecile Davidovici, artista francesa que se dedica a fazer trabalhos bordados. Estes fazem parte da série Portraits of a Constant Dream, dedicada inteiramente a retratos femininos.

"Não há espaço na tela para nada mais, além deste cenário de pele, não criando qualquer distracção para quem a vê", descreve a artista no site. O trabalho meticuloso, de milhares de linhas que se sobrepõem, se cruzam e encontram, cria uma espécie de "transparência que desvenda a pessoa por detrás do rosto". "O que se esconde atrás da superfície?", questiona a artista, antes de esclarecer: "Estas mulheres olham para nós, mas, na realidade, estão a olhar para elas próprias, a questionar as suas contradições, a revelar as suas dúvidas." O resultado são retratos carregados de vulnerabilidade, que abrem a porta a "uma nova pele e uma nova história".