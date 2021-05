Para uma pandemia, um SNS, com todas as pessoas

Reconhecendo erros, assumindo dificuldades, acreditando na gratidão e na dedicação de todos, há que recusar sectarismos e regionalismos. Não sou do sul, do centro, ou do norte, lisboeta, sou médico, sou cidadão, sou português.

Assimétrica no tempo, na geografia, na intensidade e no impacto, a pandemia revelou um país que soube aprender, fazendo uso da incerteza como base da produção de conhecimento, transformando o medo na confiança do saber fazer.

Fizemos tudo diferente dia a dia, pois cada doente nos ajudou e acrescentou segurança, com o seu sentir, de modo que a angústia individual mitigasse o sofrimento de todos quantos se entregaram ao desígnio de não deixar cair ninguém. E no amparo das vítimas do tormento viral, se apoiam os agentes que seguram o seu sopro de vida.

E somos um. O que decide, o que trata, o que acompanha, e, não poucas vezes, o que cai.

Estivemos lá quando, no hospital, se transformou uma enfermaria em 300 camas ou oito camas em oito unidades de medicina intensiva. E trataram-se quase 5000 doentes, 500 destes, altamente críticos. E mais estiveram, todos, quantos, numa região sob pressão permanente e crescente, conseguiram fazer cair todas as barreiras para num só dia assumir a seu cargo três milhares de vítimas, das quais, quase quatro centenas, dependentes de cuidados intensivos.

Cada jornada foi sempre a antecipação da manhã ou apenas da hora seguinte, prevendo e acrescentando sempre antes da saturação, empurrando o limite sempre mais para diante. Tratando todos, salvando muitos, vivendo sempre pela missão de continuar, de não desistir. Ignorando geografias, os hospitais, feitos só das suas gentes abnegadas, ergueram pontes e atravessaram oceanos, não perguntando donde vem?! Tão só, do que precisa?

Recusou-se, contudo, a subjugação pandémica, pois norteia-nos a missão, e o dever, de tudo fazer por não deixar ninguém para trás, mesmo que com alguns angustiantes insucessos.

Continuaremos sempre a dar a resposta que se exige, num país que tem no seu SNS um pilar de desenvolvimento e equidade

Foi com esta determinação que, mesmo nas fases de maior intensidade, os hospitais, todos eles, num esforço de constante adaptação e permanente requalificação, recusaram o registo contingencial e assumiram a inevitabilidade da convivência com esta nova doença, pugnando por (re)abarcar todas as outras. Ainda não se resgatou toda a dinâmica transitoriamente desviada, mas olhando atentamente, estão a ser feitas as consultas, as cirurgias, os tratamentos, os exames, num ritmo que chega a suplantar o que foi desacelerado (mas nunca parado) pela emergência sanitária. Em cada mês contamos; milhares de intervenções, dezenas de milhares de observações, centenas de milhares de exames.

Um hospital em pleno, mas atento e vigilante, previdente e redobradamente flexível para modular estruturas, rever circuitos e procedimentos, fazendo-se merecedor da confiança de todos os doentes. Continuaremos sempre a dar a resposta que se exige, num país que tem no seu SNS um pilar de desenvolvimento e equidade.

Reconhecendo erros, assumindo dificuldades, acreditando na gratidão e na dedicação de todos, há que recusar sectarismos e regionalismos.

Não sou, por isso, do sul, do centro, ou do norte, lisboeta, sou médico, sou cidadão, sou português.