Covid-19: Vietname detecta variante híbrida da indiana e britânica

Ministério da Saúde vietnamita diz que a nova variante do vírus SARS-CoV-2 se propaga mais rapidamente do que o habitual.

O ministro da Saúde do Vietname, Nguyen Thanh Long, anunciou este sábado que o país detectou uma nova variante do SARS-CoV-2, que se propaga mais rapidamente e que terá resultado da junção das variantes identificadas originalmente na Índia e no Reino Unido, noticiou o jornal online VnExpress.

Depois de ter conseguido conter com algum sucesso a pandemia durante o ano passado, o Vietname enfrenta agora um surto de covid-19 que se está a espalhar rapidamente. Quase 3600 pessoas ficaram infectadas em 31 das 63 cidades e províncias do país desde o final de Abril, o que corresponde a mais de metade do total de infecções.

“Depois de realizarmos a sequenciação genómica em pacientes recentemente detectados [com a infecção], descobrimos uma nova variante que é uma mistura das variantes da Índia e do Reino Unido”, revelou Nguyen Thanh Long.

“Mais especificamente, é uma variante indiana com mutações que pertencem originalmente à variante do Reino Unido”, acrescentou, tendo destacado ainda que o governo vietnamita deverá anunciar oficialmente a descoberta da nova variante em breve.

O Vietname tinha já anunciado ter identificado anteriormente no país casos de sete variantes: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (variante do Reino Unido), B.1.351, A.23.1 and B.1.617.2 (variante indiana).

As análises da nova variante em laboratório revelaram que esta é mais transmissível do que as outras já conhecidas, sendo que o vírus se replica muito rapidamente, justificando por que razão apareceram tantos novos casos em diferentes locais num curto período de tempo, revelou ainda o ministro da Saúde.

Até ao momento, o Vietname registou 6396 casos de infecção pelo novo coronavírus e 47 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.