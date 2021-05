Os pequenos (grandes) prazeres dos bebés e o que é que nós temos a ver com isso

Em poucas linhas, vai ficar abismado com as coisas que deliciam e cativam os bebés e, ao mesmo tempo, os adultos, numa “música” orquestrada por eles rumo ao seu desenvolvimento.

Cheirosos, fofinhos e cheios de curiosidade. Um sorriso de um bebé pode iluminar uma sala cheia de gente e as suas gargalhadas derretem o coração mais frio. Acima de tudo, um bebé dá uma perspectiva totalmente nova à vida. Mas os bebés não são só apenas seres encantadores, são realmente as criaturas mais notáveis do planeta.