O que é doce (mesmo com álcool) nunca amargou

Amarguinha de Gelado by Therapist

Para comemorar a reabertura da esplanada, o Therapist, em Lisboa, apresenta uma carta de cocktails renovada. Uma das propostas é a Amarguinha de Gelado, um twist à clássica amêndoa amarga.

Foto DR

Ingredientes:

5cl de amêndoa amarga

8g de stevia

2 bolas de sorbet ou gelado de limão

Preparação:

1. Colocar todos os ingredientes no liquidificador.

2. Servir o preparado num copo, com decoração a gosto.

Moscow Mule by Aquela Kombucha

Desenvolvido em parceria com a OFD Cocktails, o Moscow Mule d’Aquela Kombucha, no Porto, transmite o calor e a energia do gengibre. É uma das inúmeras sugestões de bebidas feitas a partir do chá fermentado (kombucha).

Foto

Ingredientes:

30ml de vodka

120ml ou top-up de Aquela Kombucha Gengibre

1 lima ou limão

2 ou 3 folhas de hortelã

Rodelas de gengibre fresco (a gosto)

Preparação:

1. Espremer meia lima ou cunha de limão para um copo com gelo.

2. Juntar a vodka e a kombucha.

3. Decorar a gosto com rodelas de gengibre fresco e folhas de hortelã.

Ruby on Amber by Dick’s Bar & Bistro

Um dos Signature Cocktails servidos pelo Dick’s Bar & Bistro do The Yeatman, no Porto, para desfrutar com vista de camarote para o rio Douro.

Ingredientes:

5cl de Taylor's Chip Dry White Port NV

5cl de sumo de laranja

1 ramo de alecrim

10cl de berry mix (4 framboesas, 4 amoras, 2 morangos, 6cl de Campari, 5cl de Fonseca Bin 27 Reserve Port NV)

Preparação:

1. Para o berry mix: colocar todos os ingredientes no liquidificador, triturar até atingir uma textura de polpa homogénea e posteriormente coar a polpa. Reservar.

2. Num shaker, juntar o Taylor’s Chip Dry White Port NV, o sumo de laranja e 1 ramo de alecrim. Agitar durante 15 segundos.

3. Colocar gelo picado num copo Long Drink e verter o preparado do shaker.

4. Com auxílio de uma colher de bar, para obter o efeito degradé, deitar o berry mix no copo.

5. Decorar com alecrim e frutos vermelhos.

Pon-Pon-Cha by Monkey Mash

Assinado pela dupla de bartenders Paulo Gomes e Emanuel Minez, do espaço lisboeta Monkey Mash, um cocktail que se apresenta como uma versão mais leve e suave da tradicional poncha da Madeira.

Foto

Ingredientes:

45ml Plantation 3 Stars

35ml Poncha da Madeira Clarificada — feita com água, mel, citrinos e maracujá roxo, em seguida é embalada a vácuo e fica 36 horas no congelador. Posteriormente, é descongelada sobre um filtro para clarificar.

Preparação:

1. Juntar as bebidas num copo e adicionar uma pedra de gelo.

Political by INseparable Craft Gin

O INseparable, marca de gin artesanal que faz parte da família Gin Lovers, criou oito Signature Cocktails com a ajuda de António Saldanha de Oliveira. Além do Political, figuram na carta o Talent, o Virtuous, o Charmous, o Lover, o Guardian, o Gladiator e o Distiller.

Foto

Ingredientes:

5cl gin Inseparable

3cl de sumo de limão

2cl de xarope de açúcar

2 fatias de pepino

2 ramos de endro

Pimenta preta

1cl de licor elderflower

Champanhe

Preparação:

1. Num copo, juntar o gin, o sumo de limão e o xarope de açúcar.

2. Adicionar as fatias de pepino, o endro e uma pitada de pimenta preta.

3. Completar com o licor elderflower e dar o toque final com um pouco de champanhe.