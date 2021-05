Vinhos chumbados: afectos, chamada de atenção, provocação ou marketing?

A história não é de hoje. Ao navegarmos pelas redes sociais não é raro deparámo-nos com a queixa deste ou daquele produtor, relacionada com a reprovação de um vinho pela comissão vitivinícola da sua região (vulgo CVR). O lamento assume o tom de indignação ou de sarcasmo e perante a situação há quem fique a remoer-se por dentro e há quem dotado de uma convicção inabalável sobre os predicados do seu vinho assuma o protesto e o atire cá para fora, escancarando-o no rótulo.