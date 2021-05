As modas que estão a mudar a face do vinho português

O produtor bairradino Luís Pato é químico de formação e isso dá-lhe a vantagem de perceber que as chamadas Leis de Newton também se aplicam ao negócio do vinho, em especial a Primeira e a Terceira Lei. O corpo teórico criado por Isaac Newton permite a compreensão dos comportamentos estático e dinâmico dos corpos materiais. A Primeira Lei, ou princípio da Inércia, postula que todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Estão a imaginar, não estão, o que seria o mundo do vinho se, de vez em quando, não surgisse uma moda ou uma nova tendência para o abanar? Seguiria monocórdico e estandardizado, ao sabor do gosto dominante e dos interesses das grandes companhias mundiais.