Colares vai seguir o exemplo do Pico?

No universo da Região de Lisboa cabem nove denominações de origem, coisa que se traduz numa diversidade de perfis de vinhos que já merecia mais atenção por parte dos consumidores. Mas, entre tanta riqueza, vale a pena destacar a região de Colares porque, em muitos aspectos, poderá renascer das cinzas – à semelhança do que aconteceu com a vinha no Pico.