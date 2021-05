Sem máscaras nem distanciamento, hooligans ingleses ocuparam a Invicta

Ao longo dos últimos dias, os adeptos ingleses foram chegando à cidade do Porto para assistir à final da Liga dos Campeões, que se disputa este sábado, pelas 20h, no Estádio do Dragão. Sem máscaras nem distanciamento (e bem regados de cerveja), os hooligans ingleses ocuparam a Invicta e os bares, nomeadamente na Ribeira do Porto, junto ao rio, tendo chegado mesmo a estar no centro de alguns desacatos que obrigaram à intervenção da PSP.

Os simpatizantes de Chelsea e Manchester City — alguns com bilhete, outros sem — viajaram sem qualquer restrição, ficando de fora daquilo que o Governo classificou como uma “bolha” de segurança sanitária para estes adeptos.