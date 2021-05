Empresa das Caldas produz mais de metade das codornizes em Portugal

É com gestos rápidos e precisos que os dois magarefes muçulmanos abatem as aves na linha de produção do matadouro de codornizes. O manual de procedimentos para o abate halal, segundo o ritual islâmico, diz que este deve ser feito com “um corte único, contínuo, com precisão, rápido e eficaz das veias jugulares e das artérias carótidas manualmente com faca afiada, de modo rápido, contínuo e incisivo”.