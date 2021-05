“IVAucher” permite descontos em livros, museus, cinemas e festivais

Programa de estímulo arranca na terça-feira. IVA de Junho, Julho e Agosto garante descontos no Outono e Natal no alojamento, restauração e cultura.

Os consumidores que comprarem livros ou forem ao cinema em Outubro, Novembro e Dezembro vão poder usufruir do desconto do programa “IVAucher” nessas compras, reduzindo o valor em 50% (ou menos se o saldo acumulado em IVA já não for suficiente para alcançar esse tecto de benefício).