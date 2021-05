Johnny tem cancro terminal e veio ao Porto ver o City ser campeão europeu

“Tenho cancro terminal nos ossos e ver o City ganhar a Liga dos Campeões seria a cereja no topo do bolo”: apesar do teor sombrio da declaração, os olhos azuis de Johnny Quest mantém um brilho de entusiasmo. Coberto com as cores e adereços do Manchester City, o septuagenário não esconde que a vontade de ver uma vitória dos “citizens”, neste sábado, é uma espécie de “desejo final”. A curta esperança de vida foi comunicada pelo médico no início da pandemia e Johnny quer aproveitar ao máximo a viagem ao Porto.