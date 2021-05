Indisciplina na Liga: final de época foi mais tranquilo nos bancos

A época futebolística 2020/21 está encerrada e uma das imagens mais fortes que fica é francamente negativa: nunca os bancos de suplentes tiveram tanto protagonismo. O problema é que, num cenário de bancadas vazias, os elementos de apoio aos futebolistas deram nas vistas pelos piores motivos: protestos, quezílias, discussões. E cartões. Muitos cartões. Mais de 41 por cento das expulsões nesta edição da Liga NOS não foram de jogadores… Treinadores, médicos, massagistas, roupeiros, há de tudo na lista de cartões vermelhos. Incrivelmente – e numa altura em que as emoções estavam ao rubro com as grandes decisões – as últimas jornadas até foram mais tranquilas.