Um ferido detido em confrontos na Ribeira

Um grupo de adeptos do Manchester City provocou nesta noite alguns desacatos na zona da Ribeira do Porto. No final do encontro com o Chelsea, cerca de 30 simpatizantes dos “citizens” abandonaram a fanzone e motivaram a intervenção da polícia. Do incidente resultou um ferido, que foi justamente o adepto que foi detido.

Por volta das 22h15, um grupo de adeptos do City, saído da fanzone situada na Alfândega do Porto, decidiu cortar o trânsito junto ao acesso à Ribeira e a polícia foi obrigada a intervir para os dispersar. No meio da confusão, e dos confrontos com alguns adeptos ingleses, registou-se um ferido (na cabeça e no joelho), que foi posteriormente detido.