Chelsea conquista Champions e prolonga jejum do City

Londrinos ganharam no Estádio do Dragão com um golo solitário, a fechar a primeira parte. Foi o segundo triunfo na prova, a juntar ao de 2011-12.

Ruiu mesmo em cima da meta o sonho do Manchester City de conquistar, pela primeira vez na história, a Liga dos Campeões em futebol. No Estádio do Dragão, no FC Porto, acentuou-se a tendência das últimas semanas e o Chelsea derrotou os “citizens" (0-1), vencendo o troféu pela segunda vez.

A primeira final da Champions do City serviu apenas para prolongar o jejum da equipa na prova mais importante de clubes do continente. Tudo por culpa de um Chelsea muito competente no momento defensivo e que acabou por ver premiado o elevado investimento (perto de 75 milhões de euros) que fez para contratar o alemão Kai Havertz. Foi ele quem, aos 43’, decidiu o encontro, fazendo o único golo da partida.

Pep Guardiola arriscou na segunda parte, lançando inclusive Gabriel Jesus e Kun Aguero (que terá feito a última aparição pelo City), mas não conseguiu desmontar a organização dos londrinos, que nas últimas semanas já tinham infligido duas derrotas ao rival de Manchester (na Premier League e na Taça de Inglaterra).

Para o Chelsea, foi a segunda conquista da Liga dos Campeões, depois do título alcançado em 2011-12, frente ao Bayern Munique, no desempate por grandes penalidades.