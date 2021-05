Liga dos Campeões: Chelsea e Manchester City tingem de azul uma final inglesa

Depois de Moscovo, em 2008, e de Madrid, uma década mais tarde, o Porto recebe esta noite (20h), no Estádio do Dragão, a terceira final exclusivamente inglesa na história da Liga dos Campeões. O jogo que determinará quem sucede ao Bayern Munique no topo da hierarquia europeia do futebol, inicialmente agendado para Istambul, coloca Manchester City e Chelsea - ambos adversários do anfitrião na fase de grupos e nas meias-finais da prova, respectivamente - num estado emocional muito próprio, dado o grau de “intimidade” entre o campeão inglês e o quarto classificado da Premier League, a 19 pontos de distância.