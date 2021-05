Caruso vence 20.ª etapa, Bernal líder para o último dia do Giro

O italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) venceu a 20.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, cortando a meta à frente do camisola rosa, o colombiano Egan Bernal (INEOS), que chega líder ao último dia.

Caruso, segundo à geral, cumpriu os 164 quilómetros entre Verbani e Alpe Motta em 4h27m53s, batendo o líder Egan Bernal por 24 segundos, com o colombiano Daniel Martínez (INEOS) no terceiro lugar, a 35, e o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) em quinto, a 41.

Antes da 21.ª e última etapa, Bernal lidera a geral com 1m59s de vantagem para o italiano, com o britânico Simon Yates (BikeExchange) em terceiro, a 3m23s. João Almeida segue no oitavo posto da geral, a 8m50s.

A 104.ª edição da Volta a Itália termina no domingo, com um contra-relógio individual que liga Senago a Milão em 30,3 quilómetros.