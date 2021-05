A nova revista de Filipe La Féria é de cabaré-e-pontapé

Depois de vários adiamentos, o Teatro Politeama voltou esta quinta-feira a abrir as portas com um novo espectáculo. Em rigor, a sala lisboeta já se encontrava em actividade com a reposição da peça Rapunzel, para o público infanto-juvenil; mas prolongava-se a espera pela estreia de mais uma daquelas grandes produções com a assinatura de Filipe La Féria que, ao longo dos últimos 20 anos, vêm instalando na Rua das Portas de Santo Antão um autêntico corrupio, numa espécie de sonho de Broadway à portuguesa que o encenador vai carregando consigo. Mas Espero por Ti no Politeama não era o plano original. Depois do sucesso de Severa, o musical que La Féria criou em torno da primeira grande figura mítica do fado – 11 meses em cena e mais de 200 representações –, o encenador resolveu atirar-se a um outro desejo que o acompanhava desde criança: contar, novamente através de um musical, a vida da actriz Laura Alves.