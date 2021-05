Vacinação terá evitado 730 mortes e 27 mil novos casos de covid em cerca de cinco meses

Pouparam-se vidas e poupou-se dinheiro. “Chegámos à conclusão que a vacinação, só por via das camas que libertou, poupou cerca de 4,8 milhões ao SNS”, explica o coordenador do projecto Covid19 Insights da Nova IMS e da Cotec.

Foi desde o início a mensagem-chave do coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19 e também dos especialistas: imunizar os mais velhos permitiria reduzir as mortes e os internamentos provocados por SARS-CoV-2. Em cerca de cinco meses, a vacinação terá evitado 730 mortes e cerca de 27 mil novos casos de covid, além do impacto que também teve na redução dos internamentos. Apesar dos ligeiros aumentos de novos casos registados nos últimos dias, isso não teve, até ao momento, tradução em maior pressão nos hospitais.