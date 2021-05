Universidades e politécnicos podem exigir aos alunos testes à covid-19

O Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior emitiu um comunicado no qual assinala que se encontra “em curso uma operação de reforço de testagem nas instituições de ensino superior localizadas no concelho de Lisboa”, sublinhando também que existe uma resolução do Conselho de Ministros que “prevê a possibilidade de estarem sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 os trabalhadores, estudantes e visitantes de instituições de ensino superior”, atribuindo-se “ao respectivo dirigente máximo a competência para o determinar”. Ou seja: os reitores e dirigentes dos politécnicos podem seguir esta prerrogativa que existe na lei.