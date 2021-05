Protecção de Dados chumba software de ensino à distância usado pela UMinho

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) considera que recorrer ao software Respondus Lockdown Browser para avaliar estudantes à distância, como decidiu a Universidade do Minho (UMinho), “é susceptível de violar as disposições do Regulamento Geral de Procteção de Dados”.

A deliberação, de 11 de Maio, responde a uma queixa apresentada por um dirigente estudantil. “A utilização de tais ferramentas tecnológicas está prevista num despacho do reitor” para vigorar no ano lectivo 2020/2021.

O software não se limita a bloquear o computador no período do exame, vedando a possibilidade de aceder a outros navegadores. Também capta imagem e som do estudante e do ambiente em redor. Analisa os movimentos faciais e corporais para calcular a probabilidade de estar a copiar. Se a probabilidade for elevada, a prova tem de ser repetida.

Na sua deliberação, CNPD entende que “há claramente a aplicação de padrões biométricos na utilização do rato, do teclado ou dos movimentos corporais do aluno, os quais não são transparentes nem para a UM nem para o utilizador”. E que aos estudantes, em plena pandemia, não é dada outra hipótese que não a de aceitar. “Esta anuência obrigatória contraria obviamente as disposições do RGPD, pois o consentimento tem de constituir uma manifestação de vontade inequívoca, específica e livre”.

Há ainda outra questão. O software é propriedade de uma empresa norte-americana. Os dados viajam para um país cuja legislação não oferece protecção idêntica à da União Europeia. Essa transferência de dados só poderia ocorrer se fossem adoptadas “medidas suplementares eficazes que impeçam, por meios técnicos e ou organizacionais, o acesso massivo pelas autoridades norte-americanas”.

Posto tudo isso, a CNPD avisou a UM que esta opção “é susceptível de violar os princípios da licitude, da finalidade, da minimização dos dados e da proporcionalidade”, reconhecidos no Regulamento Geral de Protecção de Dados. E ordenou-lhe que solicite à Respondus que apague “todos os dados pessoais que eventualmente tenha recolhido, caso alguns estudantes já tenham instalado as aplicações, devendo lavrar o devido auto de destruição de dados e remetê-lo ao responsável pelo tratamento”.