Polícia em força nas praias para evitar enchentes no fim-de-semana

Na maior parte dos municípios a época balnear apenas começa a partir de 12 de Junho, por isso muitas serão as praias que, neste fim-de-semana, ainda não terão a sinalética de ocupação. Com a temperatura a subir e a previsão de uma corrida às praias, as autoridades vão estar de prevenção.

As previsões de bom tempo, com temperaturas mais elevadas para os próximos dias, nomeadamente para o fim-de-semana, convidam à praia. O receio de enchentes e a necessidade de cumprir com as regras da pandemia levam a que as autoridades reforcem a fiscalização já a partir desta sexta-feira.