Pandemia deverá “roubar” quase três meses à esperança de vida dos portugueses

Apesar dos efeitos da pandemia na mortalidade, a esperança de vida à nascença continuou a aumentar em Portugal no triénio 2018-2020: é agora de 81,06 anos (78,07 para os homens e 83,67 para as mulheres). Mas, a partir da mortalidade observada nos primeiros quatro meses de 2021 e as previsões da mortalidade para o período de Maio a Dezembro deste ano, o Instituto Nacional de Estatística (INE) admite que no triénio 2019-2021 a esperança de vida à nascença possa vir a recuar para os 80,83 anos, ou seja, menos 2,76 meses em média.

Do mesmo modo, o exercício prospectivo do INE faz prever que a esperança de vida aos 65 anos possa diminuir para 19,44 anos, o que corresponde a uma redução de três meses relativamente ao triénio anterior.

Por enquanto, as tábuas de mortalidade para Portugal 2018-2020 do INE o que mostram é que, apesar das 17 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, maioritariamente entre os idosos, os homens ganharam 1,44 meses na esperança de vida à nascença, que se situa agora nos referidos 78,07 anos. Enquanto isso, as mulheres ganharam 1,92 meses, tendo passado a contar com uma esperança de vida à nascença que vai até aos 83,67 anos.

Na última década, a esperança de vida à nascença da população residente em território português aumentou 1,77 anos, a um ritmo diferente consoante o género: o ganho foi de 1,90 anos para os homens e de 1,48 anos para as mulheres. “O acréscimo de esperança de vida à nascença das mulheres nos últimos dez anos resultou sobretudo da redução na mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos”, lê-se no destaque do INE. Já entre os homens, o aumento da esperança de vida, decorreu, sobretudo, da redução da mortalidade nas idades compreendidas entre os 35 e os 59 anos de idade.

Tal como na década anterior, estes números mostram que a esperança de vida à nascença entre homens e mulheres tem vindo a aproximar-se, com a diferença a estreitar-se dos 6,02 anos para os actuais 5,60 anos. É uma aproximação que os especialistas têm atribuído às mudanças de comportamentos: os homens procuram mais os cuidados médicos do que anteriormente, por um lado, e as mulheres adoptaram comportamentos de maior risco, como o tabaco e a ingestão de bebidas alcoólicas e até a maior exposição a acidentes rodoviários.

Outra boa notícia que resulta das previsões do INE: estima-se que 38,3% dos rapazes e 59,1% das raparigas nascidos no triénio 2018-2020 sobrevivam à idade dos 85 anos, “se sujeitos, ao longo da vida, às condições de mortalidade específicas por idade observadas neste período”. Mas trata-se de uma estimativa e ainda recentemente uma análise feita em 52 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelava que os portugueses são dos que consomem mais álcool (12 litros de álcool por pessoa e por ano em média), num hábito que, a manter-se, ameaça encurtar em um ano a esperança de vida à nascença num horizonte aproximado de 30 anos.

De volta ao triénio 2018-2020, o que o INE constata é que a esperança de vida aos 65 anos está agora fixada nos 19,69 anos, sendo que há aqui de assinalar as referidas diferenças de género: os homens podem contar viver mais 17,76 anos e as mulheres 21,11 anos. É uma diferença de 3,55 anos.

Média mensal de óbitos subiu 21,9%

Por outro lado, e sem surpresas, nos últimos dez anos homens e mulheres puderam somar mais um ano à esperança de vida a partir do momento em que começam a ser considerados oficialmente idosos: 1,02 anos no caso dos homens e 1,08 no caso das mulheres.

Ainda segundo o INE, no primeiro ano da pandemia, de Março de 2020 a Fevereiro de 2021, registou um número médio mensal de óbitos superior ao normal, tendo-se fixado nos 11 170 óbitos. É um aumento de 21,9%, que se traduz num excesso de 1925 óbitos na média mensal comparativamente com os cinco anos anteriores. Destes, 1363 mortes estavam associadas à covid-19.

Este aumento da mortalidade associou-se a uma diminuição de 4,8% no número de nascimentos ao longo dos primeiros 12 meses da pandemia. Da conjugação destes dois factores, resultou um agravamento do saldo natural negativo. Passou de - 23 441 no ano pré-pandémico para - 51 680 no primeiro ano da pandemia.